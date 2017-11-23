Юноша и рецидивист с отверткой грабили магазины

Первое ограбление было совершено 22 ноября в 15 часов. В магазин, расположенный на улице Гоголя, вошли двое неизвестных. Угрожая продавцу отверткой, они забрали из кассы около 2 тысяч рублей и скрылись. Прибывшие на место полицейские выяснили приметы подозреваемых и передали их всем наружным нарядам полиции.

Успешное ограбление подтолкнуло злоумышленников на новые «подвиги». В 17.27 в полицию поступило сообщение об аналогичном преступлении, совершенном в магазине на улице Советской в Центральном районе. Здесь двое мужчин, угрожая ножом, завладели 10 тысячами рублей. Приметы нападавших совпадали с описанием грабителей из Дзержинского района.

Вскоре инспекторы ДПС задержали и доставили в отдел полиции подозреваемых. Выяснилось, что двое мужчин в возрасте 19 и 57 лет приехали в Новосибирск два дня назад из Барнаула.

Младший из них — уроженец города Змеиногорск Алтайского края, старший — неоднократно судимый за кражу и умышленное причинение вреда здоровью, не имеет определенного места жительства.

У «гастролеров» изъяли отвертку, нож, газовый баллончик, канцелярский нож, пневматический пистолет и ключ-шестигранник.

«По факту разбоев, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 УК РФ», — рассказали в ведомстве. По имеющейся информации, подозреваемые планировали и дальше совершать нападения.