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13:47 (мск), источник: VN.ru

Юноша и рецидивист с отверткой грабили магазины

Два магазина успела посетить парочка грабителей, прежде чем их задержала полиция. Мужчины 19 и 57 лет прибыли в Новосибирск из Барнаула и сразу «пустились во все тяжкие», для устрашения продавцов они использовали отвертку и нож, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Первое ограбление было совершено 22 ноября в 15 часов. В магазин, расположенный на улице Гоголя, вошли двое неизвестных. Угрожая продавцу отверткой, они забрали из кассы около 2 тысяч рублей и скрылись. Прибывшие на место полицейские выяснили приметы подозреваемых и передали их всем наружным нарядам полиции.

Успешное ограбление подтолкнуло злоумышленников на новые «подвиги». В 17.27 в полицию поступило сообщение об аналогичном преступлении, совершенном в магазине на улице Советской в Центральном районе. Здесь двое мужчин, угрожая ножом, завладели 10 тысячами рублей. Приметы нападавших совпадали с описанием грабителей из Дзержинского района.

Вскоре инспекторы ДПС задержали и доставили в отдел полиции подозреваемых. Выяснилось, что двое мужчин в возрасте 19 и 57 лет приехали в Новосибирск два дня назад из Барнаула.

Младший из них — уроженец города Змеиногорск Алтайского края, старший — неоднократно судимый за кражу и умышленное причинение вреда здоровью, не имеет определенного места жительства.

У «гастролеров» изъяли отвертку, нож, газовый баллончик, канцелярский нож, пневматический пистолет и ключ-шестигранник.

«По факту разбоев, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 УК РФ», — рассказали в ведомстве. По имеющейся информации, подозреваемые планировали и дальше совершать нападения.

К сожалению, гости из других городов приезжают в Новосибирск не всегда с благородными целями. В апреле житель Томска на велосипеде в 4 часа утра проник в новосибирский ресторан под названием «Библиотека» и присвоил мешочек с мелочью. После этого он попытался скрыться, но слишком бросался в глаза на пустынной улице.

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