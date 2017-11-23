Руководитель НРО «Справедливой России» Александр Бочкарев отправлен под домашний арест

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, сегодня суд рассмотрел ходатайство следователя, который просил заключить обвиняемого в коммерческом подкупе под стражу.

Вину обвиняемый не признал, пояснив, что коммерческого подкупа не получал. Постановлением Московского районного суда от 23 ноября 2017 года он помещен под домашний арест до 19 января 2018 года включительно.

В эфире телекомпании «Волга» 17 ноября 2017 года, Бочкарев отмечал, что в отношении него идет прессинг. Он подчеркнул, что его переизбранием 31 октября на пост руководителя НРО закончилась история с фактической попыткой уничтожить отделение «Справедливой России». Александр Бочкарев также добавил, что лидер партии Сергей Миронов до последнего его поддерживал.

Говоря о возбужденном в отношении него уголовном деле, Бочкарев предположил, что таким образом пытаются убрать лидеров общественного мнения.

«За всю свою жизнь я, как очень верующий человек, деньги не брал. Наоборот давал», — сказал руководитель НРО «Справедливой России».

«Я думаю, что для большинства нижегородцев эта ситуация понятна. Не знаю, буду ли я дальше в эфире, не знаю, что дальше будет со мной. Я люблю нижегородцев, люблю свой город. Я боролся за то, чтобы наш город с вами лучше жил. Боролся за самое достойное поколение, которое заслуживает лучшего отношения к себе. Это и дети войны, и ветераны войны. Я всегда говорил и считал, что депутат должен быть честным, депутат должен быть справедливым», — обратился к зрителям Александр Бочкарев. Возбужденное дело он назвал подставой.

«Она делалась таким образом, что этот человек пытался вывести на разговор, на встречу чтобы меня повязали на каких-то подставных встречах. Эти провокации делались. Представьте, вот я сижу за столом, сходил в туалет, вернулся, а у меня у стола стоит пакет с деньгами. А я их и не видел и не трогал их. А в итоге скажут, что повязали за взятку», — добавил депутат.

«Я уверен, что в правоохранительных органах есть порядочные люди, которые разберутся в ситуации», — подытожил он.

Александр Бочкарев задержан в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года. Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

По версии следствия, в июне 2015 года Бочкарев получил от гражданина 5 млн рублей за включение последнего в партийный список СР на выборы в Гордуму. Однако по результатам выборов гражданин не был избран депутатом.

Напомним также, 31 октября Александр Бочкарев был переизбран в должности председателя нижегородского регионального отделения партии. Этому предшествовали судебные процессы с партийцами и бывшими партийцами. Однако, несмотря на то, что один из судов оппоненты Бочкарева выиграли, центральный совет СР вновь предложил кандидатуру Бочкарева на пост председателя НРО, и она вновь была утверждена делегатами конференции.