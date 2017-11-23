Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
Чем опасны йогурты
Гастрономический обычай, который всегда отличит туриста в Италии
Обзор РБК: что происходит в ЛНР
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Царев рассказал про настоящие события в Луганске - СМИ
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
13:42 (мск), источник: Интерфакс

Уголовное дело возбуждено по факту смерти пациента в больнице Смоленска

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Следователи в Смоленске начали расследование уголовного дела о халатности по факту гибели мужчины в Клинической больнице скорой медицинской помощи, сообщает СКР.

Дело было возбуждено после проверки информации, опубликованной в СМИ. В частности, было распространено видео с камеры наблюдения медучреждения, на котором видно, как вышедший из палаты в коридор мужчина падает на пол. Несколько раз он пытается встать, но снова оказывался на полу. При этом, как сообщают СМИ, на протяжении длительного времени сотрудники больницы не обращали на пациента внимания. Впоследствии мужчина умер. Инцидент произошел в июне текущего года.

Дело расследуется по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».

По информации СКР, ранее по данному факту СУ СКР по Смоленской области уже проводило проверку, однако в возбуждении уголовного дело было отказано. В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать процессуальные решения по указанному происшествию.

Кроме того, сообщалось, что Росздравнадзор по поручению Минздрава РФ начал проверку обстоятельств смерти пациента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин дал «Сатирикону» грант после ссоры Райкина с Мединским
Специалисты расшифровали данные бортовых самописцев L-410
Земля стала светлее. LED-лампы увеличили световое загрязнение планеты
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Екатерина Климова показала забавное фото 2-летней дочери Белла позировала для снимка вместе с мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь