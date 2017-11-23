Уголовное дело возбуждено по факту смерти пациента в больнице Смоленска

Дело было возбуждено после проверки информации, опубликованной в СМИ. В частности, было распространено видео с камеры наблюдения медучреждения, на котором видно, как вышедший из палаты в коридор мужчина падает на пол. Несколько раз он пытается встать, но снова оказывался на полу. При этом, как сообщают СМИ, на протяжении длительного времени сотрудники больницы не обращали на пациента внимания. Впоследствии мужчина умер. Инцидент произошел в июне текущего года.