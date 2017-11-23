Уголовное дело возбуждено по факту смерти пациента в больнице Смоленска

Дело было возбуждено после проверки информации, опубликованной в СМИ. В частности, было распространено видео с камеры наблюдения медучреждения, на котором видно, как вышедший из палаты в коридор мужчина падает на пол. Несколько раз он пытается встать, но снова оказывался на полу. При этом, как сообщают СМИ, на протяжении длительного времени сотрудники больницы не обращали на пациента внимания. Впоследствии мужчина умер. Инцидент произошел в июне текущего года.
Дело расследуется по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».
По информации СКР, ранее по данному факту СУ СКР по Смоленской области уже проводило проверку, однако в возбуждении уголовного дело было отказано. В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать процессуальные решения по указанному происшествию.
Кроме того, сообщалось, что Росздравнадзор по поручению Минздрава РФ начал проверку обстоятельств смерти пациента.