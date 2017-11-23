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15:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Медведь украл у охотника два ружья в Иркутской области

Дикий зверь залез в зимовье, схватил сумку с оружием и убежал в лес.

Медведь украл у охотника два ружья… Звучит, как начало анекдота, но 57-летнему жителю Иркутской области было не до смеха, когда он оказался в такой ситуации. На косолапого разбойника он пожаловался полицейским.

— Мужчина 16 ноября обходил свои угодья, расположенные в десятках километрах от ближайшей деревни, и решил остановиться в одном из зимовий, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Промысловик оставил вещи в избушке и направился за водой, а по возвращении услышал подозрительный шум и увидел силуэт медведя в зимовье.

И ведь не выгонишь незваного гостя! Ружья-то «Вепрь» и «ИЖ» остались в избушке. Пришлось охотнику спрятаться в лесу, чтобы встреча с медведем не стала для первого роковой. Через несколько часов мужчина вернулся к месту ночлега. Косолапого там уже не было. Как и мешка из-под рыбы, в котором находилось оружие. Один-то ствол с поцарапанным прикладом валялся около зимовья, а вот второй хищник, видать, решил себе оставить.

— Несколько дней гражданин самостоятельно искал пропажу, однако результатов это не принесло, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — После поступления сообщения об инциденте на место происшествия выехали полицейские. Они детально обследовали зимовье и лес. Однако мужчина слишком поздно обратился за помощью. Следы медведя уже замело снегом.

На этом беды горе-охотника не закончились. На него завели административное дело за нарушение правил хранения оружия, которые привели к его утрате. Мужчине теперь могут запретить брать в руки оружие на целый год, а также ему грозит штраф.

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