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14:11 (мск), источник: Новости Перми

В Губахе служебный автобус попал в ДТП

Днем 23 ноября очевидцы в социальных сетях сообщили об аварии с автобусом компании «Метафракс». Количество пострадавших неизвестно.

По данным свидетелей ДТП, причиной стало плохое состояние дороги. На дорожном полотне образовался гололед, который никто не устранил.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи.


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