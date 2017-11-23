Уфимского депутата подозревают в многомиллионном мошенничестве

В Уфе владельца компании «Колорит» подозревают в мошенничестве, которое нанесло бюджету ущерб в размере 117 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2010 году компания уфимского депутата Андрея Носкова заключила с городской администрацией договор о расселении домов в Октябрьском районе столицы. Уже после руководитель безвозмездно приобрел землю у города, прекратил деятельность и создал фиктивную задолженность перед еще одним предприятием. Позже Арбитражный суд признал компанию депутата банкротом.