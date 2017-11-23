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14:49 (мск), источник: Actualitati.md

В Единцах пьяный тракторист задавил пенсионерку

Трагический случай произошел в селе Хлиная Единецого района. Там, 50-летний тракторист, выпив алкоголя, задавил 68-летнюю женщину.

Источник: Actualitati.md

К моменту, когда помощь прибыла на место происшествия, женщина еще была жива. К сожалению, вынести травмы ей не удалось.

В случае, если водитель будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 4 лет.

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