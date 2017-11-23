В Единцах пьяный тракторист задавил пенсионерку

К моменту, когда помощь прибыла на место происшествия, женщина еще была жива. К сожалению, вынести травмы ей не удалось.

В случае, если водитель будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 4 лет.