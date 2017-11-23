Пермяк осужден за нападение на участкового полиции
Пьяный пермяк совершил мелкое хищение в продуктовом магазине. Когда по вызову в торговую точку пришел участковый полиции, нарушитель ударил его по голове.
Пьяный пермяк совершил мелкое хищение в продуктовом магазине. Когда по вызову в торговую точку пришел участковый полиции, нарушитель ударил его по голове.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщают, что сперва нетрезвому вору было предложено проехать в опорный пункт полиции для установления личности и составления протокола об административном правонарушении.
Недовольный таким положением дел, гражданин ударил полицейского рукой по голове.
По факту применения насилия в отношении представителя власти Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.