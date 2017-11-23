Пермяк осужден за нападение на участкового полиции

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщают, что сперва нетрезвому вору было предложено проехать в опорный пункт полиции для установления личности и составления протокола об административном правонарушении.



Недовольный таким положением дел, гражданин ударил полицейского рукой по голове.



По факту применения насилия в отношении представителя власти Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.