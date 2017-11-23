Стало известно, как начальнику омской колонии удавалось вывозить заключённых к себе на дачу

Прокуратура Омской области рассказала подробности об уголовном деле бывшего начальника лечебно-исправительного учреждения № 2. Следствие обвинило 49-летнего Юрия Касьяна в пяти преступлениях: он заставлял заключённых работать на него и брал у них взятки.

Юрий Касьян не раз вывозил осуждённых к себе на дачу в Крутую Горку. Там зэки строили начальнику колонии дачный дом. Причём денег за свою работу они не получали. Прокуратура поясняет: Касьян приказывал своим подчинённым записывать, что заключённых увезли с территории колонии на центральную базу УФСИН. По документам строительство дачи проходило как работа на центральной базе.

В январе 2016 года Касьян решил сэкономить на доставке стройматериалов на дачу. Он велел своему заместителю отправить в Крутую Горку служебный автомобиль ЛИУ. Разгружали прибывшие из магазина стройматериалы тоже заключённые.

Оставшиеся три эпизода преступления касаются взяток. Сначала Касьян потребовал газонокосилку, через полгода — триммер для травы, ещё через год — сварочный аппарат. Этими «подарками» осуждённые покупали себе покровительство начальника: он закрывал глаза на разные нарушения режима и предоставлял заключённым поощрения.