Стало известно, как начальнику омской колонии удавалось вывозить заключённых к себе на дачу
Бывший руководитель ЛИУ-2 Касьян отказался от дачи показаний, однако виновным себя не считает.
Бывший руководитель ЛИУ-2 Касьян отказался от дачи показаний, однако виновным себя не считает.
Прокуратура Омской области рассказала подробности об уголовном деле бывшего начальника
Юрий Касьян не раз вывозил осуждённых к себе на дачу в Крутую Горку. Там зэки строили начальнику колонии дачный дом. Причём денег за свою работу они не получали. Прокуратура поясняет: Касьян приказывал своим подчинённым записывать, что заключённых увезли с территории колонии на центральную базу УФСИН. По документам строительство дачи проходило как работа на центральной базе.
В январе 2016 года Касьян решил сэкономить на доставке стройматериалов на дачу. Он велел своему заместителю отправить в Крутую Горку служебный автомобиль ЛИУ. Разгружали прибывшие из магазина стройматериалы тоже заключённые.
Оставшиеся три эпизода преступления касаются взяток. Сначала Касьян потребовал газонокосилку, через полгода — триммер для травы, ещё через год — сварочный аппарат. Этими «подарками» осуждённые покупали себе покровительство начальника: он закрывал глаза на разные нарушения режима и предоставлял заключённым поощрения.
Прокуратура отмечает, что Юрий Касьян не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Тем не менее, ущерб УФСИН он частично возместил. Разбираться в уголовном деле будет Советский районный суд.