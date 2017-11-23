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16:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жительница Иркутска легализовала похищенные из фонда соцстрахования 15 млн рублей

42-летняя жительница Иркутска легализовала 15 млн рублей, похищенный из фонда страхования. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Источник: IrkutskMedia.ru

Установлено, что женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации, после чего направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о их трудовой деятельности. На основании этих данных она необоснованно получила около 60 млн рублей в виде социальных выплат. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В рамках предварительного расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая и ее супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 млн рублей с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственной частью СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело.

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