Жительница Иркутска легализовала похищенные из фонда соцстрахования 15 млн рублей

Установлено, что женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации, после чего направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о их трудовой деятельности. На основании этих данных она необоснованно получила около 60 млн рублей в виде социальных выплат. По данному факту возбуждено уголовное дело.