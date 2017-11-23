Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
Чем опасны йогурты
Полиция Индии начала расследование в отношении Марии Шараповой
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Лидер Судана на встрече с Путиным попросил защиты от США
Городок в Швейцарии готов платить всем желающим туда переехатьНо у такого плана есть нюансы, которые могут серьезно осложнить переезд
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14:25 (мск), источник: Om1.ru

В пожаре на улице Светлой погибли два омича

Пожарные приехали на место через 4 минуты.

Сегодня, 23 ноября, в 14:00 загорелась квартира на втором этаже в пятиэтажном доме № 4 на улице Светлой, что в Советском округе.

Вначале дым пробивался только из одного окна квартиры. Но впоследствии огонь охватил всю квартиру. Густой дым шел с балкона и еще одного окна. Позже громким выхлопом выбило один из стеклопакетов.

По информации очевидцев, пожарный состав прибыл на место спустя 4 минуты.

Сообщение о пожаре поступило в 14:03. На тушение было направлено 3 машины и 11 человек. Огонь был полностью потушен через 30 минут.

В пожаре погибли два человека. По предварительным данным, они задохнулись угарным газом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Омская область задолжала дочернему предприятию «Газпрома» 1,7 миллиарда
Воспитанники Омского кадетского корпуса еще до отравления жаловались на плохую еду
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
В России может появиться «белая суббота»
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах
Зачем Трамп помиловал индеек? Все о Дне благодарения в США
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь