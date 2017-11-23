В пожаре на улице Светлой погибли два омича

Сегодня, 23 ноября, в 14:00 загорелась квартира на втором этаже в пятиэтажном доме № 4 на улице Светлой, что в Советском округе.

Вначале дым пробивался только из одного окна квартиры. Но впоследствии огонь охватил всю квартиру. Густой дым шел с балкона и еще одного окна. Позже громким выхлопом выбило один из стеклопакетов.

По информации очевидцев, пожарный состав прибыл на место спустя 4 минуты.

Сообщение о пожаре поступило в 14:03. На тушение было направлено 3 машины и 11 человек. Огонь был полностью потушен через 30 минут.