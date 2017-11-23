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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре автобус № 11 возил пассажиров с неисправным рулевым оборудованием

Сотрудники городского ГИБДД остановили на одной из улиц краевой столицы автобус 11-го маршрута, курсирующий между ЖК «Губернским» и микрорайоном Юбилейным. У него обнаружили неисправность рулевого оборудования.

Пассажиров высадили, а машину отправили на штрафстоянку.

Как сообщили в полиции, административный материал составлен на водителя (500 рублей штрафа).

А на прошлой неделе гаишники остановили автобус, перевозящий пассажиров из Апшеронская в Краснодар на табуретках, стоящих в салоне. Также в нем не было ремней безопасности.

— Регистрация автобуса была прекращена, а по выявленным нарушениям информацию направили в Ространснадзор и в краевой минтранс, — сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Всего в ноябре сотрудники краевой ГИБДД зафиксировали 5939 нарушений ПДД водителями автобусов в Краснодаре. 36 автобусов ездили с неисправными тормозами и рулевой системой, а у девяти были внесены не оформленные в Госавтоинспекции изменения: установлено газовое оборудование, заварены аварийные двери.

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