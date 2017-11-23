В Краснодаре автобус № 11 возил пассажиров с неисправным рулевым оборудованием

Пассажиров высадили, а машину отправили на штрафстоянку.

Как сообщили в полиции, административный материал составлен на водителя (500 рублей штрафа).

А на прошлой неделе гаишники остановили автобус, перевозящий пассажиров из Апшеронская в Краснодар на табуретках, стоящих в салоне. Также в нем не было ремней безопасности.

— Регистрация автобуса была прекращена, а по выявленным нарушениям информацию направили в Ространснадзор и в краевой минтранс, — сообщили в краевой Госавтоинспекции.