Крупная авария в Алматы: от теплоснабжения отключены 100 объектов

В результате от теплоснабжения было отключено 100 объектов, среди которых две школы и два детских сада. Однако большинство зданий не являются жилыми помещениями.

«В районе проспекта Раимбека и улицы Отеген батыра произошёл порыв на тепломагистрали. Труба 800 миллиметров в диаметре была введена в эксплуатацию в 1990 году и выработала свой срок службы. Предварительная причина порыва — изношенность трубопровода. Жертв и пострадавших нет. Отключено от горячего водоснабжения порядка 100 объектов. Большая часть из них — объекты нежилого назначения. Есть четыре социальных объекта — два садика и две школы. Но так как уже конец рабочего дня, нет угрозы размораживания внутридомовых систем. Ведь, как правило, дома сохраняют тепло около полутора суток», — сообщил он.