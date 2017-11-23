Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Городок в Швейцарии готов платить всем желающим туда переехатьНо у такого плана есть нюансы, которые могут серьезно осложнить переезд
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Шик и блеск: Ольга Бузова примерила эффектное мини-платье
«Шторка на кухню»: пользователи о подвенечном наряде Пугачевой
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14:39 (мск), источник: Informburo.kz

Крупная авария в Алматы: от теплоснабжения отключены 100 объектов

Крупный порыв тепломагистрали произошёл в районе улицы Отеген батыра и проспекта Раимбека.

Источник: Informburo.kz

Как сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, причиной аварии могла послужить сильная изношенность водопровода.

В результате от теплоснабжения было отключено 100 объектов, среди которых две школы и два детских сада. Однако большинство зданий не являются жилыми помещениями.

«В районе проспекта Раимбека и улицы Отеген батыра произошёл порыв на тепломагистрали. Труба 800 миллиметров в диаметре была введена в эксплуатацию в 1990 году и выработала свой срок службы. Предварительная причина порыва — изношенность трубопровода. Жертв и пострадавших нет. Отключено от горячего водоснабжения порядка 100 объектов. Большая часть из них — объекты нежилого назначения. Есть четыре социальных объекта — два садика и две школы. Но так как уже конец рабочего дня, нет угрозы размораживания внутридомовых систем. Ведь, как правило, дома сохраняют тепло около полутора суток», — сообщил он.

Отопление в дома вернётся примерно в два часа ночи. Аварийные бригады заняты откачкой воды из трубопровода, чтобы найти точное место порыва и заменить проблемный участок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Производители дешевых лекарств указали на риск их исчезновения
В России может появиться «белая суббота»
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах
Зачем Трамп помиловал индеек? Все о Дне благодарения в США
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь