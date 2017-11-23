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14:40 (мск), источник: 365info.kz

Ревнивец убил многодетную мать в Талгаре

21 ноября в городе Талгар Алматинской области в одной из квартир убита мать четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба ДВД региона.

Источник: 365info.kz

Первыми о произошедшем узнали сотрудники скорой помощи. Им позвонила дочь погибшей, которая сообщила, что ее родители поссорились, и мать получила ранения. Медики оповестили полицейских, и вскоре те и другие были на месте.

На месте преступления полицейские задержали супруга убитой. Мужчина был пьян. Нож, которым он ударил супругу, мужчина попытался спрятать, но полицейские нашли его без особого труда.

Мужчина признался в содеянном и сообщил, что на преступление его толкнула ревность. Подозреваемого водворили в изолятор. Ведется расследование.

Решается вопрос о передаче детей под опеку — все они не достигли совершеннолетия.

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