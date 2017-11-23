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14:37 (мск), источник: Tengrinews

Алматинка завезла холеру из Индии

Алматинка заразилась холерой в Индии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщила руководитель Управления эпидемиологического надзора Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Роза Кожапова, 28-летняя девушка была госпитализирована в инфекционную больницу Алматы 15 ноября.

«Прилетела гражданка Казахстана из Индии города Гургаон, там заболела. В самолете диареи многократной не было (1−2 раза), и высокой температуры тоже не было. После прилета 15 ноября у нее ближе к вечеру повысилась температура, и она вызвала скорую. В тот же день, врачи, учитывая ее выезд в неблагополучную страну заподозрили холеру. Всех контактных, кто с ней летел в одном самолете, осмотрели, взяли под медицинское наблюдение», — сообщила Кожапова.

По ее данным, казахстанка уже поправилась и выписана из больницы.

«Она выписана в удовлетворительном состоянии, среди контактных заражения не выявлено. Холера — это тяжелое инфекционное заболевание — но пути передачи у нее как кишечная инфекция, не воздушно-капельное. Так как она не имела отношения к раздаче питания и всему остальному — поэтому угроза заражения была не такая высокая. Но тем не менее, всех пассажиров, экипаж понаблюдали. На сегодня очаг закрыт, среди контактных заболевания новых не обнаружено», — заверила Роза Кожапова.

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