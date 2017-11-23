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17:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое парней избили и ограбили женщину в Иркутске

Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по горячим следам задержали двоих молодых людей, подозреваемых в избиении и ограблении женщины в Иркутске. Потерпевшую госпитализировали. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Информация о том, что в одном из домов по улице Мичурина слышны женские крики о помощи поступила в ночное время. Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники Росгвардии. Навстречу к ним выбежала женщина, которая рассказала, что несколько минут назад двое молодых людей избили ее, забрали золотые украшения, сотовый телефон и скрылись.

«Сотрудники УВО составили подробную ориентировку на злоумышленников и приступили к их поиску. Вскоре, на соседней улице лейтенант полиции Виктор Шулунов и страший сержант полиции Степан Цедрик заметили двух молодых людей, в которых девушка сразу узнала напавших на нее злоумышленников. Подозреваемые, возраст которых 20 и 21 год, были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.

Потерпевшая бригадой скорой помощи доставлена в городскую клиническую больницу.

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