Двое парней избили и ограбили женщину в Иркутске

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по горячим следам задержали двоих молодых людей, подозреваемых в избиении и ограблении женщины в Иркутске. Потерпевшую госпитализировали. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Информация о том, что в одном из домов по улице Мичурина слышны женские крики о помощи поступила в ночное время. Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники Росгвардии. Навстречу к ним выбежала женщина, которая рассказала, что несколько минут назад двое молодых людей избили ее, забрали золотые украшения, сотовый телефон и скрылись.

«Сотрудники УВО составили подробную ориентировку на злоумышленников и приступили к их поиску. Вскоре, на соседней улице лейтенант полиции Виктор Шулунов и страший сержант полиции Степан Цедрик заметили двух молодых людей, в которых девушка сразу узнала напавших на нее злоумышленников. Подозреваемые, возраст которых 20 и 21 год, были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.