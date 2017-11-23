Минобороны опровергло массовое отравление кадетов в Омске

— Ребята в воскресенье были в увольнении. Возвращаясь в расположение, занесли инфекцию. Симптомы начали проявляться с понедельника на вторник у воспитанников второй роты, — сообщил заместитель начальника по воспитательной работе Омского кадетского корпуса Александр Рисованный.

— Часть ребят на всякий случай мы отправили в городские больницы. Еще порядка десяти кадет, непосредственно контактировавших с заболевшими, были взяты на стационарное наблюдение, — рассказали «РГ» в пресс-службе Центрального военного округа. — Состояние всех кадет удовлетворительное, в настоящее время они готовятся к выписке. В Омском кадетском корпусе организована профилактическая дезинфекция жилых помещений, проводятся лабораторные исследования воды и пищи.