В Алматы прорвало теплотрассу: Отключены школы и детские сады
В Алматы в районе перекрестка проспекта Райымбека и улицы Утеген батыра произошел прорыв теплотрассы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматы в районе перекрестка проспекта Райымбека и улицы Утеген батыра произошел прорыв теплотрассы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам официального представителя предприятий энергокомплекса и ЖКХ Алматы Яна Гирина, информация о прорыве на тепломагистрали поступила около 15.40.
«Эта тепломагистраль в диаметре 800 миллиметров. Была введена в эксплуатацию в 1990 году. Выработала свой срок службы. Такие трубы рассчитаны на 25 лет. Предварительная причина прорыва — это изношенность. Точнее будет установлено после восстановления проблемного участка. Сразу была отключена подача тепла. Жертв и пострадавших нет. Пока визуально невозможно определить ущерб. Возможно, было подтопление. Если
По данным Яна Гирина, подачу горячей воды и тепла отключили приблизительно 100 объектам, в том числе двум школам и двум детским садам, но большая часть — нежилые объекты (склады и другие). Он добавил, что движение автотранспорта не перекрывалось.
«Учитывая то, что на улице плюсовая температура, угрозы разморозки внутридомовых систем нет. На месте работают аварийные бригады. Ориентировочное время восстановления подачи тепла и горячей воды —
Ян Гирин отметил, что реконструкция этой тепломагистрали планируется в 2018 году.