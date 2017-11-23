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17:41 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы прорвало теплотрассу: Отключены школы и детские сады

В Алматы в районе перекрестка проспекта Райымбека и улицы Утеген батыра произошел прорыв теплотрассы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам официального представителя предприятий энергокомплекса и ЖКХ Алматы Яна Гирина, информация о прорыве на тепломагистрали поступила около 15.40.

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«Эта тепломагистраль в диаметре 800 миллиметров. Была введена в эксплуатацию в 1990 году. Выработала свой срок службы. Такие трубы рассчитаны на 25 лет. Предварительная причина прорыва — это изношенность. Точнее будет установлено после восстановления проблемного участка. Сразу была отключена подача тепла. Жертв и пострадавших нет. Пока визуально невозможно определить ущерб. Возможно, было подтопление. Если какой-то ущерб будет, то владельцам нужно будет обратиться в теплосети и в установленном законом порядке через страховую компанию возместим», — сообщил он.

По данным Яна Гирина, подачу горячей воды и тепла отключили приблизительно 100 объектам, в том числе двум школам и двум детским садам, но большая часть — нежилые объекты (склады и другие). Он добавил, что движение автотранспорта не перекрывалось.

«Учитывая то, что на улице плюсовая температура, угрозы разморозки внутридомовых систем нет. На месте работают аварийные бригады. Ориентировочное время восстановления подачи тепла и горячей воды — где-то 2 часа ночи. Температура воды на источниках порядка 70 градусов, не представляет угрозы, это не 90 градусов, как зимой в холодное время. Сейчас все силы брошены на восстановление и откачку теплоносителя, а также установление точного места прорыва. Как только будет установлено, будут произведены земляные работы и восстановление трубы», — сказал он.

Ян Гирин отметил, что реконструкция этой тепломагистрали планируется в 2018 году.

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