В Крыму за сутки задержали подозреваемого в убийстве супругов

По информации Следкома, утром в среду в одном из сел Симферопольского района были обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти.

«По данным следствия, вечером 21 ноября 2017 года подозреваемый пришел в дом к супругам, где с целью убийства нанес им несколько ударов ножом по телу. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия. Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции в течение суток было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 22-летний местный житель», — уточнили в пресс-службе.