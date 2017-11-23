В Крыму за сутки задержали подозреваемого в убийстве супругов

По информации Следкома, утром в среду в одном из сел Симферопольского района были обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти.
«По данным следствия, вечером 21 ноября 2017 года подозреваемый пришел в дом к супругам, где с целью убийства нанес им несколько ударов ножом по телу. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия. Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции в течение суток было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 22-летний местный житель», — уточнили в пресс-службе.
В настоящий момент подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, против него возбуждено уголовное дело по п. а, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство дух и более лиц). Расследование уголовного дела продолжается.