В Крыму умерла пожилая посредница вымогателей запрещенного меджлиса

Как сообщил «РГ» источник в правоохранительных органах, соучастники преступления решили максимально обезопасить себя от возможного провала, и на встречу в ресторан «Мараканд» на улице Воровского привели с собой 82-летнюю крымскую татарку. Именно ей жертва рэкета передал наличные деньги — 7000 долларов США, которая та спрятала под одежду. Участники преступной группы рассчитывали, что присутствие посредника не позволит взять их с поличным.