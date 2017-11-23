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15:42 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму умерла пожилая посредница вымогателей запрещенного меджлиса

В Симферополе после задержания вымогателей, получивших от гражданина Турции 700 долларов, скончалась 82-летняя Веджие Кашка. Подозреваемые использовали ее в качестве посредника для получения наличных денег.

Источник: "Российская газета"

Как сообщил «РГ» источник в правоохранительных органах, соучастники преступления решили максимально обезопасить себя от возможного провала, и на встречу в ресторан «Мараканд» на улице Воровского привели с собой 82-летнюю крымскую татарку. Именно ей жертва рэкета передал наличные деньги — 7000 долларов США, которая та спрятала под одежду. Участники преступной группы рассчитывали, что присутствие посредника не позволит взять их с поличным.

Операция задержания членов запрещенного в РФ меджлиса проходила при силовой поддержке спецподразделений МВД. От перенесенного стресса пожилой женщине стало плохо. Ее доставили в больницу, где вскоре она скончалась.

Напомним, сегодня задержаны пять участников запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса, в том числе глава ялтинской ячейки экстремистской организации Асан Чапух. Им инкриминируют часть 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство с участием группы лиц.

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