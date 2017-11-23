Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
16Обрушение жилого дома в Ижевске
16:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Футболист Иван Саенко написал заявление в МВД на обманувшую Кержакова воронежскую фирму

Футболист Иван Саенко написал заявление в следственное управление МВД Центрального административного округа Москвы.

Источник: РИА "Воронеж"

Мужчина утверждает, что у него похитили 150 млн рублей на строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панинском районе Воронежской области. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил «Коммерсант-Черноземье» в четверг, 23 ноября. По данным издания, на предприятии уже прошли обыски.

До этого аналогичные проблемы с фирмой «Модуль», которая строила НПЗ, возникли у футболиста Александра Кержакова. Суд установил, что спортсмен переводил деньги на счет воронежского бизнесмена Михаила Сурина, связанного с предприятием. Мужчина обещал Кержакову долю в НПЗ, но так и не сделал его совладельцем завода. Футболист написал заявление в полицию, силовики возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На суде в отношении Михаила Сурина Иван Саенко присутствовал в качестве свидетеля. На заседании Ленинского райсуда в феврале 2016 года мужчина рассказал, что познакомил Кержакова с владельцем «Модуля» Евгением Ваниным.

По словам Ивана Саенко, в 2009 году он также решил вложить деньги в строительство НПЗ. Мужчину привлек необычный проект, который не имел аналогов в России: бензин, керосин и топливо собирались делать из газового конденсата. Саенко решил, что это перспективный бизнес, и передал наличными около 150 млн рублей. Инвестиции футболиста документально никак не оформляли. На суде Иван Саенко пояснил, что в тот момент у него был действующий контракт с футбольным клубом «Спартак». Спортсмен не хотел афишировать свою коммерческую деятельность, так как в клубе это не приветствовали. В 2011 году на отдыхе в ОАЭ Саенко встретил Кержакова и рассказал ему об инвестициях в завод, Александр заинтересовался и решил принять участие в проекте. Теперь Иван Саенко пытается получить вложенные в завод средства.

Александр Кержаков до сих пор не вернул свои деньги. Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» адвокат Михаила Сурина Николай Алимкин, в августе 2016 года футболист подал гражданский иск к его подзащитному. Железнодорожный райсуд взыскал с Сурина в пользу Кержакова больше 220 млн рублей 31 октября 2017 года.

— Деньги удерживают из зарплаты Сурина, которую он получает в колонии. Надо подчеркнуть, что это происходит по его собственному заявлению: приговор суда еще не вступил в силу. Дело будут рассматривать в апелляции, — сообщил Николай Алимкин.

Контекст

Как установил суд, Александр Кержаков вложил в завод больше 300 млн рублей. Кержаков переводил деньги на счета воронежского бизнесмена Михаила Сурина с февраля 2011 года. За первые два платежа — на общую сумму 110 млн рублей — мужчина пообещал ввести спортсмена в учредители ООО «Модуль».

По данным правоохранителей, Михаил Сурин снимал деньги со счета и покупал технику, стройматериалы и машины для фирмы. При этом доля Сурина в ООО «Модуль» увеличилась до 85%, а футболист так и не стал совладельцем завода. Тогда Александр Кержаков попросил вернуть деньги, но получил отказ. Футболисту ответили, что все средства уже вложены в НПЗ. После этого Кержаков обратился с заявлением в полицию.

Ленинский райсуд Воронежа приговорил Михаила Сурина к 4 годам колонии общего режима. На тот момент бизнесмен уже 2 года провел в СИЗО, это время мужчине засчитали в срок.

В июле 2017 года Михаил Сурин обратился с ходатайством в Центральный райсуд и попросил заменить ему восемь месяцев неотбытого наказания на исправительные работы. Предприниматель получил отказ из-за того, что не вернул деньги Александру Кержакову.








Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Воронежской области семья юноши с редким заболеванием попросила о помощи
СМИ: глава ЛНР уехал из Луганска в Россию
Кудрин: Россия рискует утратить статус технологической державы
В России может появиться «белая суббота»
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах
Школьники из Оймякона пошли на учебу в -50 градусов
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь