Футболист Иван Саенко написал заявление в МВД на обманувшую Кержакова воронежскую фирму

Источник: РИА "Воронеж"

Мужчина утверждает, что у него похитили 150 млн рублей на строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панинском районе Воронежской области. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил «Коммерсант-Черноземье» в четверг, 23 ноября. По данным издания, на предприятии уже прошли обыски.

До этого аналогичные проблемы с фирмой «Модуль», которая строила НПЗ, возникли у футболиста Александра Кержакова. Суд установил, что спортсмен переводил деньги на счет воронежского бизнесмена Михаила Сурина, связанного с предприятием. Мужчина обещал Кержакову долю в НПЗ, но так и не сделал его совладельцем завода. Футболист написал заявление в полицию, силовики возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На суде в отношении Михаила Сурина Иван Саенко присутствовал в качестве свидетеля. На заседании Ленинского райсуда в феврале 2016 года мужчина рассказал, что познакомил Кержакова с владельцем «Модуля» Евгением Ваниным.

По словам Ивана Саенко, в 2009 году он также решил вложить деньги в строительство НПЗ. Мужчину привлек необычный проект, который не имел аналогов в России: бензин, керосин и топливо собирались делать из газового конденсата. Саенко решил, что это перспективный бизнес, и передал наличными около 150 млн рублей. Инвестиции футболиста документально никак не оформляли. На суде Иван Саенко пояснил, что в тот момент у него был действующий контракт с футбольным клубом «Спартак». Спортсмен не хотел афишировать свою коммерческую деятельность, так как в клубе это не приветствовали. В 2011 году на отдыхе в ОАЭ Саенко встретил Кержакова и рассказал ему об инвестициях в завод, Александр заинтересовался и решил принять участие в проекте. Теперь Иван Саенко пытается получить вложенные в завод средства.

Александр Кержаков до сих пор не вернул свои деньги. Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» адвокат Михаила Сурина Николай Алимкин, в августе 2016 года футболист подал гражданский иск к его подзащитному. Железнодорожный райсуд взыскал с Сурина в пользу Кержакова больше 220 млн рублей 31 октября 2017 года.

— Деньги удерживают из зарплаты Сурина, которую он получает в колонии. Надо подчеркнуть, что это происходит по его собственному заявлению: приговор суда еще не вступил в силу. Дело будут рассматривать в апелляции, — сообщил Николай Алимкин.

Контекст

Как установил суд, Александр Кержаков вложил в завод больше 300 млн рублей. Кержаков переводил деньги на счета воронежского бизнесмена Михаила Сурина с февраля 2011 года. За первые два платежа — на общую сумму 110 млн рублей — мужчина пообещал ввести спортсмена в учредители ООО «Модуль».

По данным правоохранителей, Михаил Сурин снимал деньги со счета и покупал технику, стройматериалы и машины для фирмы. При этом доля Сурина в ООО «Модуль» увеличилась до 85%, а футболист так и не стал совладельцем завода. Тогда Александр Кержаков попросил вернуть деньги, но получил отказ. Футболисту ответили, что все средства уже вложены в НПЗ. После этого Кержаков обратился с заявлением в полицию.

Ленинский райсуд Воронежа приговорил Михаила Сурина к 4 годам колонии общего режима. На тот момент бизнесмен уже 2 года провел в СИЗО, это время мужчине засчитали в срок.