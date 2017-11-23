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15:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области полиция, авиаотряд, ФСБ и спецназ ловили воров нефти

5 злоумышленников готовили нефтеврезку.

В Самарской области задержали злоумышленников, которые собирались украсть нефть. Пять мужчин готовились сделать врезку в нефтепровод. По трубе черное золото должно было отправиться на нефтебазу, откуда его вывезли бы на грузовиках.

Задерживали злоумышленников полицейские, сотрудники регионального ФСБ и спецназ областного управления Росгвардии. К задержанию привлекли авиационный отряд.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».

— Задержанных проверяют на причастность к проведению аналогичных преступлений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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