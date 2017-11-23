В Самарской области полиция, авиаотряд, ФСБ и спецназ ловили воров нефти
5 злоумышленников готовили нефтеврезку.
5 злоумышленников готовили нефтеврезку.
В Самарской области задержали злоумышленников, которые собирались украсть нефть. Пять мужчин готовились сделать врезку в нефтепровод. По трубе черное золото должно было отправиться на нефтебазу, откуда его вывезли бы на грузовиках.
Задерживали злоумышленников полицейские, сотрудники регионального ФСБ и спецназ областного управления Росгвардии. К задержанию привлекли авиационный отряд.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».
— Задержанных проверяют на причастность к проведению аналогичных преступлений, — сообщили в