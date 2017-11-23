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15:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Следователи освободили фигуранта дела о гибели полицейских на Урале

«Для заключения под стражу нет оснований».

Фигурант уголовного дела о гибели двух полицейских на Среднем Урале освобожден из изолятора временного содержания. Следователи не стали просить ареста для 21-летнего Павла Глухова.

«На данном этапе нет оснований для заключения водителя под стражу. Итоги расследования будут по результатам экспертиз. Будем разбираться, что произошло», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по региону Александр Шульга.

Трагическая авария произошла 21 ноября 2017 года на 6-м километре трассы Полевской — Полдневая. Патрульный автомобиль ДПС в погоне за «восьмеркой», которая не остановилась по требованию автоинспекторов, столкнулся с ВАЗ-2107, вылетел в кювет и загорелся. В огне погибли 25-летние сержанты Артем Ваккер и Александр Пузиков.

Лихача на 12-м километре этой же трассы задержал другой наряд полиции. За рулем ВАЗа находился безработный Павел Глухов из деревни Полдневая. Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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Следователи освободили фигуранта дела о гибели полицейских на Урале
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