Следователи освободили фигуранта дела о гибели полицейских на Урале

Фигурант уголовного дела о гибели двух полицейских на Среднем Урале освобожден из изолятора временного содержания. Следователи не стали просить ареста для 21-летнего Павла Глухова.

«На данном этапе нет оснований для заключения водителя под стражу. Итоги расследования будут по результатам экспертиз. Будем разбираться, что произошло», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по региону Александр Шульга.

Трагическая авария произошла 21 ноября 2017 года на 6-м километре трассы Полевской — Полдневая. Патрульный автомобиль ДПС в погоне за «восьмеркой», которая не остановилась по требованию автоинспекторов, столкнулся с ВАЗ-2107, вылетел в кювет и загорелся. В огне погибли 25-летние сержанты Артем Ваккер и Александр Пузиков.