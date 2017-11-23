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16:20 (мск), источник: Новая Кубань

Уголовное дело в отношении начальника Краснодарского авиационного училища передано в суд

Полковника Виктора Ляхова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Краснодар. 23 нояб. — Новая Кубань. Уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ в отношении полковника Виктора Ляхова было возбуждено 7 сентября 2017 года, сообщила «Новой Кубани» следователь по особо важным делам организационно-аналитического отдела военного следственного управления СКР по ЮВО Д. Еловская.

Начальник Краснодарского военного авиационного училища подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими за собой тяжкие последствия. Санкции статьи предполагают лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Расследование уголовного дела завершено, 7 ноября 2017 года материалы дела с обвинительным приговором военного прокурора переданы в Краснодарский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в СМИ писали, что в связи с уголовным преследованием Виктор Ляхов покинул должность начальника Краснодарского авиационного училища. Однако на официальном сайте военного вуза в разделе «Руководство» до сих пор значится его имя. «Новая Кубань» обращалась за комментарием в училище, но в вузе отказались от общения с журналистами, сославшись на то, что подобные вопросы пресса должна адресовать Министерству обороны РФ. Получить комментарий от пресс-службы ведомства изданию не удалось.

Возможно, нежелание Краснодарского авиационного училища афишировать неожиданную отставку своего руководителя связана с тем, что в этом году военный вуз оказался под прицелом федеральных СМИ и общественности. По инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в училище впервые в истории российских ВВС открыли женскую группу. Событие широко освещалось в прессе, на присягу будущих военных летчиц приезжал врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Кроме этого, летом 2017 года авиационное училище упоминалось в скандале с «краснодарскими каннибалами». Фигуранты громкого уголовного дела проживали в общежитии вуза, не являясь при этом его сотрудниками. Как писала «НК» ранее, Дмитрий и Наталья Бакшеевы проносили на территорию режимного объекта куски человеческого тела. Супруги могут быть причастны к смерти 18 людей.

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Уголовное дело в отношении начальника Краснодарского авиационного училища передано в суд
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