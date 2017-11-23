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15:43 (мск), источник: Интерфакс

Участники межрегиональной группы наркодельцов задержаны в Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске и Барнауле

Уфа. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Башкирии и нескольких регионах РФ задержаны 13 членов межрегиональной группы, подозреваемых в незаконном распространении синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Сообщники, среди которых есть девушки, задержаны в ходе полицейской спецоперации одновременно в Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске и Барнауле.

По предварительным данным, один из подозреваемых, 23-летний житель Уфы, использовал свою квартиру в качестве склада с тайниками, откуда мелкими партиями наркотики распространялись по городу. В ходе обыска здесь было обнаружено около 1 кг расфасованного наркотика. Еще 10 кг наркотических средств было изъято из съемной квартиры 26-летней жительницы Екатеринбурга.

Всего у подозреваемых изъято более 14 кг синтетических наркотиков, свыше 6,5 млн рублей и $20 тысяч.

По предварительным данным, злоумышленники, которые сами наркотики не употребляли, получали их через «закладки», транспортировали, обеспечивали хранение и расфасовку, затем сами делали «закладки». Каждый из них создавал наркосеть в своем городе.

Торговля наркотиками осуществлялась по отработанной схеме: общение с потенциальными покупателями было анонимным и велось только через Интернет.

Для конспирации в группе велся четкий контроль за отсутствием возможных контактов между ее участниками. Всех членов в лицо, по именам, их места жительства и телефоны знал только 43-летний житель Ростовской области, выполнявший роль «кадровика». В его обязанности входил и подбор будущих наркокурьеров, отметили в МВД.

«В качестве испытательного задания претендентам на вакантное место предлагалось сделать несколько закладок. Учитывалось все — оперативность, пунктуальность и достоверность. После анализа всех качеств решался вопрос о трудоустройстве», — говорится в сообщении.

По факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенному организованной группой в особо крупном размере, возбуждено десять уголовных дел.

Решением суда 11 из 13 задержанных заключены под стражу. В ближайшее время все уголовные дела будут объединены в одно производство, уточнили в пресс-службе.

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