Уралец «заминировал» поезд, чтобы вернуть забытые в нем документы

По данным управления, инцидент произошел 16 ноября. В дежурную часть управления поступил звонок о минировании поезда «Новый Уренгой — Москва», следовавшего по территории Пермского края. На станции Кунгур состав остановили, эвакуировав пассажиров и поездную бригаду. Но ничего опасного в вагонах не нашли. В тот же день в Екатеринбурге был задержан подозреваемый, им оказался 21-летний житель Красноуральска.

«Отделом дознания линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (“заведомо ложное сообщение об акте терроризма”). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняет управление.