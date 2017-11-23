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16:38 (мск), источник: Podrobno.uz

СНБ задержала двух валютчиков в Карши и Андижане

Узбекистан продолжает реализацию масштабной программы по либерализации валютной политики.

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 5 сентября люди могут продавать валюту в обменных пунктах по рыночному курсу, а также приобретать ее без ограничений на пластиковые карты.

С того времени банки страны приобрели свыше 1,5 миллиарда долларов у населения и бизнеса. Из этой суммы 644 миллиона долларов было куплено у физических лиц через обменные пункты, 915 миллионов долларов поступило от экспортеров. Кроме того, за этот период через валютную биржу юридические лица приобрели иностранную валюту на более чем 1,7 миллиарда долларов США.

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Несмотря на все меры в стране все еще есть люди, нарушающие закон, кто организует незаконную куплю/продажу валюты. Служба национальной безопасности в рамках борьбы с так называемым «черным рынком» продолжает выполнение специальных мероприятий по всей стране, в результате которых с поличным задержаны десятки незаконных торговцев.

На днях сотрудники СНБ совместно с Департаментом при Генпрокуратуре и МВД задержали сразу двух валютчиков.

«В Карши в момент продажи 8,9 тысячи долларов за 72,5 миллиона сумов был задержан Отабек Султонов. Он и раньше регулярно занимался незаконной куплей/продажей валютных ценностей. Например, в сентябре этого года он был привлечен к административной ответственности за подобное правонарушение. Теперь суд вправе вынести ему более суровое наказание», — отметил представитель силового ведомства.

На автостоянке рядом с предприятием «Андижон газ лойиха» в Андижане была проведена спецоперация по задержанию систематически занимающегося незаконными валютно-обменными операциями 44-летнего Шомирзы Шабдуллаева.

Он намеревался продать 12 тысяч долларов клиенту за 98 миллионов сумов. Правонарушитель был задержан в момент получения 98 млн. сумов и передачи первой партии оговоренной суммы в размере 2 тысяч долларов. Оставшуюся часть иностранный валюты он обещал клиенту на следующий день. В ходе спецоперации у Шабдуллаева в качестве вещественных доказательств были изъяты 2200 долларов, 6350 рублей, 4000 тенге и 333 тысячи сумов.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении фигурантов уголовные дела по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.

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 СНБ задержала двух валютчиков в Карши и Андижане
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