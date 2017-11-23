Контрафактная тольяттинская незамерзайка могла быть ядовитой

Напомним, 21 ноября во время совместной операции региональной полиции и УФСБ России по Самарской области был ликвидирован цех по производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателей, расположенный на ул. Ларина в Тольятти. Оттуда изъяли 12 тонн готовой продукции, разлитой в пластиковую тару с маркировкой «Сибирь». По данным правоохранительных органах, ее продавали в автомагазинах и на ранках Тольятти, Ульяновска и Пензы.

Тогда же сообщили о задержании предполагаемого организатора производства — 41-летнего местного жителя. По данным источника в правоохранительных органах, это Александр К. — директор одной из тольяттинских фирм, увлекающийся хоккеем и даже играющий за местную хоккейную лигу.

Однако 23 ноября стало известно, что в поле зрения силовиков попал еще один предприниматель — Владимир Д., чья компания, согласно данным, размещенным на ее сайте, реализует на территории технопарка «Жигулевская долина» два проекта. При этом мужчина имеет судимость по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На территории промбазы, принадлежащей его фирме, также нашли следы незаконного производства.

Кто из двух тольяттинских предпринимателей в итоге попадет под уголовное преследование, пока не ясно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).