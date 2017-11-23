В Новосибирске завели дело после получения ребенком ожогов в физиокабинете

Ранее сообщалось, что новосибирские следователи по заявлению родителей проверяют информацию о получении 13-летним ребенком ожога лица при проведении медицинской процедуры в местной больнице.
«Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 15 ноября 13-летний подросток находился в физиокабинете, где ему проводилась процедура ультравысокочастотной терапии на аппарате УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов. В ходе процедуры врач пояснила, что ребенок будет чувствоваться легкое жжение, и покинула кабинет. Однако жжение усиливалось, и подросток получил ожог лица 1−2 степени.