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16:19 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске завели дело после получения ребенком ожогов в физиокабинете

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после получения 13-летним ребенком ожога лица во время медицинской процедуры в местной больнице, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что новосибирские следователи по заявлению родителей проверяют информацию о получении 13-летним ребенком ожога лица при проведении медицинской процедуры в местной больнице.

«Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 ноября 13-летний подросток находился в физиокабинете, где ему проводилась процедура ультравысокочастотной терапии на аппарате УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов. В ходе процедуры врач пояснила, что ребенок будет чувствоваться легкое жжение, и покинула кабинет. Однако жжение усиливалось, и подросток получил ожог лица 1−2 степени.

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 В Новосибирске завели дело после получения ребенком ожогов в физиокабинете
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