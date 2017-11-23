В Новосибирске завели дело после получения ребенком ожогов в физиокабинете

Ранее сообщалось, что новосибирские следователи по заявлению родителей проверяют информацию о получении 13-летним ребенком ожога лица при проведении медицинской процедуры в местной больнице.

«Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении.