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16:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском края бешеный хорёк покусал воспитанников спортшколы и тренера

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, помещения школы обработали.

В Пермском края хорёк, заражённый бешенством, покусал воспитанников спортшколы и тренера. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, помещения школы обработали, сообщает интернет-портал города Березники bb59.ru.

В зал, где проходили занятия, с улицы забежал хорёк. Зверёк набросился на детей, покусал двоих ребят и тренера. Заместитель руководителя Северного филиала Центра гигиены и эпидемиологии Виталий Барламов рассказал, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, все помещения спортшколы обработали.

Выяснилось, что животное заражено бешенством. Детей и взрослых, которые в тот момент находились в здании, взяли под контроль эпидемиологов. Сейчас им делают прививки против бешенства. Также специалисты провели поквартирный обход жильцов близлежащих жилых домов, с целью выявления животных, больных бешенством, а также людей, которых ранее кусали животными.

По словам Виталия Барламова, в Березниках это первый случай заражения животного бешенством. Он советует горожанам при укусе животных своевременно обращаться за помощью в травмпункт.

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