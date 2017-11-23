Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин уронил стул Эрдогана (видео)
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Военный переворот в Зимбабве
17:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамони на частном хлебзаводе 32-летней сотруднице оторвало руку

Госинспекция труда проводит проверку по факту ЧП.

У 32-летней сотрудницы частного хлебзавода в Рамони оторвало руку. ЧП случилось около 14:00 воскресенья, 19 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в четверг, 23 ноября.

Рука женщины попала тестомешалку. Пострадавшую доставили в Воронежскую областную клиническую больницу № 1. Государственная инспекция труда в Воронежской области проводит проверку по факту ЧП, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель руководителя инспекции Сергей Фомин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Воронежской области семья юноши с редким заболеванием попросила о помощи
Захарова: США не имеют правовых оснований находиться в Сирии
Кудрин: Россия может потерять статус технологической державы
В России может появиться «белая суббота»
В районе исчезновения аргентинской подлодки прогремел взрыв
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Богатейший депутат пожалуется на претензии прокуратуры
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь