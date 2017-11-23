В Рамони на частном хлебзаводе 32-летней сотруднице оторвало руку
Госинспекция труда проводит проверку по факту ЧП.
Госинспекция труда проводит проверку по факту ЧП.
У 32-летней сотрудницы частного хлебзавода в Рамони оторвало руку. ЧП случилось около 14:00 воскресенья, 19 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой
Рука женщины попала тестомешалку. Пострадавшую доставили в Воронежскую областную клиническую больницу № 1. Государственная инспекция труда в Воронежской области проводит проверку по факту ЧП, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель руководителя инспекции Сергей Фомин.