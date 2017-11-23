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17:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

В Крыму задержаны члены запрещенного Меджлиса

Крымские силовики и полиция отчитались о задержании группы членов Меджлиса крымскотатарского народа. Пять человек обвиняют в вымогательстве $7 тыс. у гражданина Турции. Один из задержанных, Куртсеит Абдуллаев, в 2004 году был осужден украинским судом за организацию массовой драки с поножовщиной в Симферополе. Крымскотатарские общественники говорят, что дело носит «политический характер», а задержанные не были членами Меджлиса. Группа крымских татар, по их словам, пыталась вернуть деньги, которые были украдены турком у 83-летней активистки Веджие Кашка.

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с МВД задержали в Крыму группу членов Меджлиса крымскотатарского народа. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе управления ФСБ, группа лиц, состоящая «из членов запрещенной в РФ экстремистской организации Меджлис» (организация была признана экстремистской в 2016 году Верховным судом Крыма и РФ, а ее деятельность запрещена в России.— «Ъ»), подозревается в вымогательстве денег у гражданина Турции в особо крупном размере. Следственным управлением МВД по Крыму возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц). По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, задержаны были пять человек. Они вымогали у гражданина Турции $7 тыс. За что и при каких обстоятельствах — силовики не уточняют.

Как рассказал «Ъ» крымскотатарский активист (до запрета Меджлиса был председателем ЦИКа Курултая) Заир Смедляев, задержанные «никогда не были» членами Меджлиса. По его словам, это простые люди, которые «приходили на суды» по делам «крымскотатарских активистов». «Я думаю, что у этого дела исключительно политические мотивы. Таким образом пытаются запугать людей с активной гражданской позицией», — сказал Заир Смедляев.

По словам господина Смедляева, власти «пытаются изолировать» людей, которые способны «донести информацию о происходящем» в Крыму.

Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелялов (до запрета Меджлиса был заместителем председателя) рассказал «Ъ», что из пятерых задержанных только один (Кязим Аметов) являлся членом регионального Меджлиса села Грушевка (входит в городской округ Судак). Остальные «никогда не имели отношения» к этой организации. Он заявил, что, по его информации, гражданин Турции Юсуф Айтан, у которого якобы вымогали деньги, — «аферист». Он женился на внучке 83-летней крымско-татарской активистки Веджие Кашка и «украл у ее семьи деньги». По словам господина Джелялова, в полицию обращаться не стали. По просьбе женщины турка нашли ее друзья и договорились, что он вернет семье деньги. При их передаче в одном из кафе на улице Воровского в Симферополе пятеро крымских татар были задержаны.

«Возможно, сам этот турецкий гражданин обратился в полицию. Либо силовики использовали эту ситуацию, так как никто из задержанных активистов не скрывал свою проукраинскую позицию»
Нариман Джелялов

Он также добавил, что во время спецоперации силовиков Веджие Кашка, которая присутствовала при передаче денег, стало плохо. Женщина умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Как стало известно «Ъ», еще один из задержанных — Куртсеит Абдуллаев. В декабре 2004 года он был осужден украинским судом на девять лет тюрьмы за организацию массовой драки в одном из симферопольских ночных клубов (дело «о резне в “Коттоне”»). В результате поножовщины пострадали шесть человек, трое из которых получили проникающие ножевые ранения. В декабре 2004 господин Абдуллаев был приговорен к девяти годам заключения, но в мае 2007-го был амнистирован указом президента Украины Виктора Ющенко. Затем он был председателем ревизионной комиссии Курултая. Другой задержанный — Бекир Дегерменджи — отец одного из подозреваемых в участии в массовых беспорядках на площади у Госсовета Крыма в феврале 2014 года.

Вадим Никифоров, Симферополь.

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