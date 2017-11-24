В Панино школу закрыли на карантин из-за пневмонии

Источник: РИА "Воронеж"

Панинскую школу закрыли на карантин из-за пневмонии, в среду, 22 ноября. Заболели десять учеников. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила исполняющая обязанности директора школы Людмила Балбекова в четверг, 23 ноября.

— Первые ребята заболели еще на каникулах. Седьмой «Б» класс уже был на карантине в связи с пневмонией. Учебный план выполняется в режиме дистанционного обучения, — рассказала Людмила Балбекова.

По словам районного педиатра Наталии Шишацкой, врач еще не определи вид пневмонии. Пока не пришли результаты анализов.