В Панино школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Карантин в школе ввели на десять дней.
Карантин в школе ввели на десять дней.
Панинскую школу закрыли на карантин
— Первые ребята заболели еще на каникулах. Седьмой «Б» класс уже был на карантине в связи с пневмонией. Учебный план выполняется в режиме дистанционного обучения, — рассказала Людмила Балбекова.
По словам районного педиатра Наталии Шишацкой, врач еще не определи вид пневмонии. Пока не пришли результаты анализов.
Карантин в школе ввели на десять дней.