На КАД — пробка. Грузовик с баллонами попал в ДТП
Серьезный затор скопился на внутреннем кольце КАД во второй половине дня 23 ноября. Как сообщают аналитики «Яндекс. Пробок», его длина составила больше 4-х километров.
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Серьезный затор скопился на внутреннем кольце КАД во второй половине дня 23 ноября. Как сообщают аналитики «Яндекс. Пробок», его длина составила больше 4-х километров.
Проблемы с проездом на участке от Софийской улицы до Московского шоссе.
По словам участников портала «Мегаполис», с управлением не смог справиться водитель грузовика, перевозившего баллоны с кислородом. Большегруз врезался в разделитель на съезде на Московское шоссе.