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17:40 (мск), источник: Водитель Петербурга

На КАД — пробка. Грузовик с баллонами попал в ДТП

Серьезный затор скопился на внутреннем кольце КАД во второй половине дня 23 ноября. Как сообщают аналитики «Яндекс. Пробок», его длина составила больше 4-х километров.

Источник: РИА "Новости"

Проблемы с проездом на участке от Софийской улицы до Московского шоссе.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам участников портала «Мегаполис», с управлением не смог справиться водитель грузовика, перевозившего баллоны с кислородом. Большегруз врезался в разделитель на съезде на Московское шоссе.

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