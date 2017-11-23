На КАД — пробка. Грузовик с баллонами попал в ДТП

Проблемы с проездом на участке от Софийской улицы до Московского шоссе.

По словам участников портала «Мегаполис», с управлением не смог справиться водитель грузовика, перевозившего баллоны с кислородом. Большегруз врезался в разделитель на съезде на Московское шоссе.