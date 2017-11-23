Дело по иску «Телеграфа» к Антону Розенбергу закрыто
Заявление отозвано истцом.
Заявление отозвано истцом.
Производство по иску «Телеграфа» к бывшему сотруднику компании Антону Розенбергу закрыто, передает ТАСС. Дело накануне закрыл Петродворцовый районный суд Петербурга.
По предварительным данным, заявление отозвано истцом.
Напомним, «Телеграф» хотел взыскать с Розенберга 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны о работе ресурсов, связанных с мессенджером Telegram.
Кроме того, суд рассматривал иск самого Розенберга к «Телеграфу» о законности своего увольнения из компании. По обоим делам были достигнуты договоренности.