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17:31 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Дело по иску «Телеграфа» к Антону Розенбергу закрыто

Заявление отозвано истцом.

Производство по иску «Телеграфа» к бывшему сотруднику компании Антону Розенбергу закрыто, передает ТАСС. Дело накануне закрыл Петродворцовый районный суд Петербурга.

По предварительным данным, заявление отозвано истцом.

Напомним, «Телеграф» хотел взыскать с Розенберга 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны о работе ресурсов, связанных с мессенджером Telegram.

Кроме того, суд рассматривал иск самого Розенберга к «Телеграфу» о законности своего увольнения из компании. По обоим делам были достигнуты договоренности.

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