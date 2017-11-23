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19:14 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевский грабитель банка остается в больнице под охраной

По делу проведен большой объем неотложных следственных действий, управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области поручен ряд исследований.

Источник: БЕЛТА

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский грабитель банка остается в больнице под охраной, продолжается расследование дела о захвате им заложников. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного 20 ноября по факту захвата заложников в Могилеве. Руководством СК расследование преступления поручено группе следователей центрального аппарата и управления по Могилевской области.

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«В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он в удовлетворительном состоянии, по-прежнему находится на излечении в больнице, где обеспечена его охрана, — проинформировали в СК. — Принимаются меры по изучению его личности. В установленном порядке планируется обращение за правовой помощью к коллегам из России».

По делу проведен большой объем неотложных следственных действий, управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области поручен ряд исследований. Проводятся допросы свидетелей.

«Ближайшие задачи, поставленные перед следствием, — наиболее подробно установить механизм совершения преступления, его обстоятельства, дать правильную юридическую оценку всем действиям подозреваемого», — отметили в Следственном комитете.

Как сообщалось, около 14.40 20 ноября 28-летний мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк» на ул. Калиновского в Могилеве и, угрожая работникам и посетителям банка убийством, потребовал передачи денег и ценностей. Мужчина захватил при этом в заложники 8 посетителей и 6 работников банка. В ходе переговоров с представителями милиции мужчина выпустил несколько человек, а после выдвинул требование о предоставлении ему автомобиля. С целью избежания жертв автомобиль был предоставлен. В обмен на заложников себя предложил первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев, который представился начальником службы безопасности банка. Мужчина сел в автомобиль с сотрудником милиции. Буквально через 400 м от банка автомобиль удалось заблокировать двумя служебными транспортными средствами. Понимая, что продолжить движение не получится, нападавший выпрыгнул из автомобиля и попытался скрыться в частном секторе.

Благодаря профессиональным действиям правоохранителей он был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление. Для предотвращения преступных действий милиционеры применили табельное оружие. Получив огнестрельное ранение в ногу, задержанный был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где ему была оказана медицинская помощь, возле его палаты выставлен усиленный конвой. Задержанным оказался житель Могилева 1989 года рождения — гражданин Российской Федерации, имеющий вид на жительство на территории Беларуси. У него при личном обыске обнаружены деньги в размере более Вr9 тыс., 2 тыс. российских рублей и более $100, а также вырванный из системного блока ПЭВМ отделения банка жесткий диск с записями видеокамер.

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