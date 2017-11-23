Могилевский грабитель банка остается в больнице под охраной
По делу проведен большой объем неотложных следственных действий, управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области поручен ряд исследований.
По делу проведен большой объем неотложных следственных действий, управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области поручен ряд исследований.
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский грабитель банка остается в больнице под охраной, продолжается расследование дела о захвате им заложников. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного 20 ноября по факту захвата заложников в Могилеве. Руководством СК расследование преступления поручено группе следователей центрального аппарата и управления по Могилевской области.
«В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он в удовлетворительном состоянии,
По делу проведен большой объем неотложных следственных действий, управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области поручен ряд исследований. Проводятся допросы свидетелей.
«Ближайшие задачи, поставленные перед следствием, — наиболее подробно установить механизм совершения преступления, его обстоятельства, дать правильную юридическую оценку всем действиям подозреваемого», — отметили в Следственном комитете.
Как сообщалось, около 14.40 20 ноября 28-летний мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк» на ул. Калиновского в Могилеве и, угрожая работникам и посетителям банка убийством, потребовал передачи денег и ценностей. Мужчина захватил при этом в заложники 8 посетителей и 6 работников банка. В ходе переговоров с представителями милиции мужчина выпустил несколько человек, а после выдвинул требование о предоставлении ему автомобиля. С целью избежания жертв автомобиль был предоставлен. В обмен на заложников себя предложил первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев, который представился начальником службы безопасности банка. Мужчина сел в автомобиль с сотрудником милиции. Буквально через 400 м от банка автомобиль удалось заблокировать двумя служебными транспортными средствами. Понимая, что продолжить движение не получится, нападавший выпрыгнул из автомобиля и попытался скрыться в частном секторе.
Благодаря профессиональным действиям правоохранителей он был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление. Для предотвращения преступных действий милиционеры применили табельное оружие. Получив огнестрельное ранение в ногу, задержанный был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где ему была оказана медицинская помощь, возле его палаты выставлен усиленный конвой. Задержанным оказался житель Могилева 1989 года рождения — гражданин Российской Федерации, имеющий вид на жительство на территории Беларуси. У него при личном обыске обнаружены деньги в размере более Вr9 тыс., 2 тыс. российских рублей и более $100, а также вырванный из системного блока ПЭВМ отделения банка жесткий диск с записями видеокамер.