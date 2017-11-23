Панно, посвященное чемпионату мира по футболу 2018 в Нижнем Новгороде, изуродовали вандалы
Символу Нижнего Новгорода — олененку — оторвали рога.
Символу Нижнего Новгорода — олененку — оторвали рога.
В центре Нижнего Новгорода хулиганы разрисовали и частично сломали стелу, посвященную грядущему чемпионату мира по футболу 2018. Причем, конструкция, установленная на площади Горького, пострадала от вандалов не первый раз. Панно уже давно разрисовано нечитаемыми словами, а теперь досталось и символу Нижнего Новгорода — олененку. Животному оторвали фанерные рога и выдрали провода, благодаря которым стелла красиво подсвечивалась вечером.
— Те, кто панно изуродовал, наверное, не особо ждут чемпионат по футболу, — вздыхает нижегородка Ольга Меньшова. — Я работаю на Большой Покровской, каждый день хожу мимо этого сооружения… и буквально каждую неделю вижу на нем новые, так сказать, элементы.
Напомним, в 2018 году Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры состоятся: 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля, 6 июля. Уже известно, что десятки улиц в центре Нижнего Новгорода начнут перекрывать за шесть часов до начала матчей. Откроют их только спустя три часа после их окончания. Одним из самых проблемных участков в этой связи обещает стать Канавинский мост — он будет полностью перекрыт на время чемпионата. Весь транспорт, включая общественный, перенаправят на Молитовский и метромост (подробности).