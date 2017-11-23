Панно, посвященное чемпионату мира по футболу 2018 в Нижнем Новгороде, изуродовали вандалы

Источник: Комсомольская правда

В центре Нижнего Новгорода хулиганы разрисовали и частично сломали стелу, посвященную грядущему чемпионату мира по футболу 2018. Причем, конструкция, установленная на площади Горького, пострадала от вандалов не первый раз. Панно уже давно разрисовано нечитаемыми словами, а теперь досталось и символу Нижнего Новгорода — олененку. Животному оторвали фанерные рога и выдрали провода, благодаря которым стелла красиво подсвечивалась вечером.

— Те, кто панно изуродовал, наверное, не особо ждут чемпионат по футболу, — вздыхает нижегородка Ольга Меньшова. — Я работаю на Большой Покровской, каждый день хожу мимо этого сооружения… и буквально каждую неделю вижу на нем новые, так сказать, элементы. Кто-то что-то дорисует, пририсует. Теперь вот такому симпатичному оненю рог оторвали. Страшно представить, как эта композиция будет выглядеть к чемпионату.