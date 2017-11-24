В Воронеже 39 спасателей тушили пожар в общежитии аграрного университета

Источник: Новости Воронежа

В сообщение о ЧП поступило в 14:57. На место сразу выехали сразу 13 пожарных расчетов. Оказалось, что возгорание произошло в пятиэтажке № 5 по улице Дарвина. Пламя потушили в 15:17.

«В результате пожара повредили огнем мебель на площади 10 квадратных метров, — рассказали в региональном МЧС. — По оперативным данным, пострадавших нет».

По данным вуза, в общежитии всего 120 комнат, в которых могут жить 320 человек.