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09:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже 39 спасателей тушили пожар в общежитии аграрного университета

Днем в четверг, 23 ноября, в Воронеже загорелось общежитие аграрного университета.

Источник: Новости Воронежа

В сообщение о ЧП поступило в 14:57. На место сразу выехали сразу 13 пожарных расчетов. Оказалось, что возгорание произошло в пятиэтажке № 5 по улице Дарвина. Пламя потушили в 15:17.

«В результате пожара повредили огнем мебель на площади 10 квадратных метров, — рассказали в региональном МЧС. — По оперативным данным, пострадавших нет».

По данным вуза, в общежитии всего 120 комнат, в которых могут жить 320 человек.

Сообщается, всего к ликвидации пожара привлекалось 39 человек на 13 спецмашинах. Теперь выясняют причины возгорания.

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