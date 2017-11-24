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09:16 (мск), источник: "Российская газета"

Кержаков отсудил у воронежского бизнесмена 222 миллиона рублей

Железнодорожный суд Воронежа вынес решение по иску футболиста Александра Кержакова к бизнесмену Михаилу Сурину, сообщили в пресс-службе суда. Спортсмен требовал от признанного мошенником коммерсанта 222 миллиона рублей и долю в недостроенном нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в апреле 2016 года суд признал Сурина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В 2011 году коммерсант предложил Кержакову вложить деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода под Воронежем. Тот дал 300 миллионов рублей, но ни завода, ни дивидендов от него не увидел и обратился в полицию.

Сурин утверждал, что все полученные деньги были вложены в проект, но получил четыре года колонии общего режима. В марте 2017-го его выпустили на свободу, заменив не отбытую часть наказания исправительными работами.

Железнодорожный суд Воронежа постановил взыскать с Михаила Сурина в пользу Александра Кержакова всю затребованную сумму 222 миллиона рублей. Ранее арбитражный суд Воронежа отказал представителям футболиста в доле недостроенного завода.

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