Кержаков отсудил у воронежского бизнесмена 222 миллиона рублей
Железнодорожный суд Воронежа вынес решение по иску футболиста Александра Кержакова к бизнесмену Михаилу Сурину, сообщили в
Железнодорожный суд Воронежа вынес решение по иску футболиста Александра Кержакова к бизнесмену Михаилу Сурину, сообщили в
Напомним, в апреле 2016 года суд признал Сурина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В 2011 году коммерсант предложил Кержакову вложить деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода под Воронежем. Тот дал 300 миллионов рублей, но ни завода, ни дивидендов от него не увидел и обратился в полицию.
Сурин утверждал, что все полученные деньги были вложены в проект, но получил четыре года колонии общего режима. В марте 2017-го его выпустили на свободу, заменив не отбытую часть наказания исправительными работами.
Железнодорожный суд Воронежа постановил взыскать с Михаила Сурина в пользу Александра Кержакова всю затребованную сумму 222 миллиона рублей. Ранее арбитражный суд Воронежа отказал представителям футболиста в доле недостроенного завода.