Кержаков отсудил у воронежского бизнесмена 222 миллиона рублей

Напомним, в апреле 2016 года суд признал Сурина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В 2011 году коммерсант предложил Кержакову вложить деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода под Воронежем. Тот дал 300 миллионов рублей, но ни завода, ни дивидендов от него не увидел и обратился в полицию.