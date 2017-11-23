ВМС Аргентины получили данные о взрыве в зоне исчезновения подлодки
По словам представителя ВМС страны Энрике Бальби, ведомство получило информацию об «аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву».
По словам представителя ВМС страны Энрике Бальби, ведомство получило информацию об «аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву».
Об этом сообщил в четверг представитель ВМС страны Энрике Бальби.
«Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву», — сказал он на
По словам Бальби, данную информацию Аргентине предоставила Австрия. Он отметил, что место, в котором было зафиксировано явление, совпадает с точкой, в которой было зарегистрировано «гидроакустическое явление», о котором ВМС Аргентины ранее сообщили США.