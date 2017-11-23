ВМС Аргентины получили данные о взрыве в зоне исчезновения подлодки

Источник: AFP 2017

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Аргентины получили информацию о том, что в день последнего выхода на связь подводной лодки San Juan неподалеку от места последнего ее известного местоположения произошел взрыв.

Об этом сообщил в четверг представитель ВМС страны Энрике Бальби.

«Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву», — сказал он на пресс-конференции.