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18:25 (мск), источник: ТАСС

ВМС Аргентины получили данные о взрыве в зоне исчезновения подлодки

По словам представителя ВМС страны Энрике Бальби, ведомство получило информацию об «аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву».

Источник: AFP 2017

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Аргентины получили информацию о том, что в день последнего выхода на связь подводной лодки San Juan неподалеку от места последнего ее известного местоположения произошел взрыв.

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Об этом сообщил в четверг представитель ВМС страны Энрике Бальби.

«Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Бальби, данную информацию Аргентине предоставила Австрия. Он отметил, что место, в котором было зафиксировано явление, совпадает с точкой, в которой было зарегистрировано «гидроакустическое явление», о котором ВМС Аргентины ранее сообщили США.

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Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
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