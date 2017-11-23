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23 ноября, источник: Zakon.kz

В Актау женщина выпала из окна многоэтажки

Смерть наступила до прибытия бригады скорой помощи.

Несчастный случай произошел в одном из высотных домов 12 микрорайона. Как сообщили в диспетчерской Актауской станции скорой и неотложной медицинской помощи, смерть женщины наступила до приезда бригады врачей, передает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

Звонок в диспетчерскую поступил сегодня, 23 ноября, в 17:47.

 — Бригада Скорой выехала на место через пять минут. Смерть женщины наступила до приезда бригады, — сообщили в диспетчерской.

В данный момент бригада находится на вызове. Подробности сообщим позднее, по прибытии бригады на станцию.

В пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области готовят информацию о произошедшем.

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