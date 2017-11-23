В Актау женщина выпала из окна многоэтажки

Несчастный случай произошел в одном из высотных домов 12 микрорайона. Как сообщили в диспетчерской Актауской станции скорой и неотложной медицинской помощи, смерть женщины наступила до приезда бригады врачей, передает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

Звонок в диспетчерскую поступил сегодня, 23 ноября, в 17:47.

— Бригада Скорой выехала на место через пять минут. Смерть женщины наступила до приезда бригады, — сообщили в диспетчерской.

В данный момент бригада находится на вызове. Подробности сообщим позднее, по прибытии бригады на станцию.