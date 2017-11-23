Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин может парализовать США до 2020 года
Умер Дмитрий Хворостовский
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
"Секунда от смерти": как В. Буре боролся за жизнь после инсульта
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил Рунет
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
ДНР: обстановка в Донбассе близка к «срыву в штопор»
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Самые дорогие в мире картины
19:23 (мск), источник: Sputnik.by

Двое жителей Речицы из-за петарды избили компанию школьников

Инцидент между выпившими мужчинами и компанией десятиклассников произошел во дворе средней школы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении двух жителей Речицы, которые избили пятерых школьников, сообщила газета «Днепровец».

Читайте также
Мужчина на пилораме убил доской собутыльника

Инцидент между выпившими мужчинами и компанией десятиклассников — пятью парнями и двумя девушками — произошел во дворе средней школы № 7, расположенной на улице Строителей.

По информации газеты, проходившие мимо компании дети бросили в сторону мужчин петарду, которые решили разобраться с хулиганами.

По словам следователя Речицкого районного отдела Следственного комитета Дмитрия Локтева, между выпившими мужчинами и подростками произошел конфликт, в ходе которого взрослые избили пятерых мальчиков.

Милицию на место ЧП вызвали девочки, они же позвонили родителям школьников.

Прибывший на улицу Строителей наряд задержал мужчин, в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Отсидеть за другого и выйти: кто ответил за 'витебского Чикатило'
БАТЭ - 'Црвена Звезда': Борисову нужна только победа
Захарова: США не имеют правовых оснований находиться в Сирии
Кудрин: Россия может потерять статус технологической державы
В России может появиться «белая суббота»
В районе исчезновения аргентинской подлодки прогремел взрыв
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Богатейший депутат пожалуется на претензии прокуратуры
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь