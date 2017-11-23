Двое жителей Речицы из-за петарды избили компанию школьников

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении двух жителей Речицы, которые избили пятерых школьников, сообщила газета «Днепровец».

Читайте также Мужчина на пилораме убил доской собутыльника

Инцидент между выпившими мужчинами и компанией десятиклассников — пятью парнями и двумя девушками — произошел во дворе средней школы № 7, расположенной на улице Строителей.

По информации газеты, проходившие мимо компании дети бросили в сторону мужчин петарду, которые решили разобраться с хулиганами.

По словам следователя Речицкого районного отдела Следственного комитета Дмитрия Локтева, между выпившими мужчинами и подростками произошел конфликт, в ходе которого взрослые избили пятерых мальчиков.

Милицию на место ЧП вызвали девочки, они же позвонили родителям школьников.