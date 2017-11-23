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19:38 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в коррупции, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Сегодня в Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета Коми Игоря Ковзеля, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от правительства Коми Владимира Торлопова и еще десяти лиц», — сказал Куренной.

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В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года указанные лица, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным для завладения мошенническим путем принадлежащим Республике Коми имуществом с использованием их служебного положения, получением взяток, похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Причиненный действиями обвиняемых ущерб оценивается почти в 3,3 млрд рублей.

«Кроме того, они завладели денежными средствами ОАО “Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми” в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере свыше 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей», — заключил Куренной.

Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года, и на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Свою вину он не признает.

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