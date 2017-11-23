Задержан вице-мэра Златоуста по строительству Динар Арслангареев

Скоро компанию ему составил и руководитель подведомственного муниципального учреждения Владимир Хомяков.

Слухи о задержаниях настолько быстро разнеслись по городу. На сайте администрации городского округа появилась официальная информация: «В рамках ранее возбужденного уголовного дела по газификации районов Златоуста 23 ноября 2017 года, в 8.15 утра в администрации были проведены оперативно-следственные мероприятия в отношении двух руководителей — заместителя главы округа по строительству Динара Арслангареева и начальника МБУ «Капитальное строительство» Владимира Хомякова.

О сути претензии силовиков в мэрии распространяться не стали. Однако, как удалось выяснить корреспонденту «РГ», дело о махинациях при газификации расследуется уже давно, и задержанные чиновники ранее проходили по нему свидетелями. Причем как раз в четверг по требованию главы города Вячеслава Жилина оба должны были написать заявление об уходе, но… не успели. Эту информацию в мэрии на условиях анонимности охотно подтвердили. Однако на вопрос, почему же тогда вице-мэр Арслангареев начал рабочий день с совещания, а не с заявления, ответить затруднились.

4 млн рублей составляет ущерб, причиненный муниципальному бюджету.

— В прошлом году подозреваемые без проведения установленных законом конкурсных процедур заключили муниципальный контракт на строительство подводящих путей к частной газовой котельной, — пояснил часом позже представитель следственного управления СК региона Владимир Шишков. — Ранее на территории городского округа без законных оснований был введен режим чрезвычайной ситуации, что позволило поручить выполнение работ единственному поставщику. Незаконными действиями подозреваемых муниципальному бюджету был причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

Как удалось выяснить, режим ЧС прошлой осенью был искусственно создан в златоустовском поселке Закаменский, ранее получавшим тепло от котельной местного метзавода. Так случилось, что обещанный газ в поселок власти вовремя не провели, а от заводской котельной, по официальной версии, выработавшей свой ресурс, его отключили, предложив населению топить печи. Недовольные начали писать жалобы. А власти пустились на форс-мажор, поручив подвести газ «единственному поставщику». Между тем следствие считает что недоработок можно было избежать и не доводить ситуацию до нарушения закона.

Как раз в четверг оба должны были написать заявление об уходе, но… не успели.