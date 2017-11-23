Три допроса Сечина: что он рассказал следователям об Улюкаеве
В распоряжении Русской службы
В распоряжении Русской службы
Суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере, продолжается уже больше трех месяцев. Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года после того, как он получил сумку с деньгами от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Сечин — главный свидетель и инициатор уголовного дела против Улюкаева. Именно он в 2016 году пожаловался на министра в ФСБ и он же был участником оперативного эксперимента, после которого министра взяли с поличным.
На этой неделе, 22 ноября, судья отправила Сечину четвертую повестку.
Три допроса
Сам главный исполнительный директор «Роснефти», отвечая на вопрос журналистов, придет ли он в суд, говорил, что отразил свою позицию «в письменных показаниях и в публичных выступлениях».
Русской службе
Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе подтвердила
О содержании допросов Леонтьев рассказывать отказался.
Никто не слышал, как Улюкаев просил взятку
На первом допросе в машине Сечин не рассказал, когда и где именно Улюкаев, по его мнению, потребовал взятку: он сообщил лишь, что это было примерно «в
Спустя два месяца глава «Роснефти» вспомнил детали событий. По его словам, 15 октября на саммите в Гоа министр «в дневное время в здании отеля в ходе беседы» начал обсуждать приватизацию нефтяной компании «Башнефть».
Сечин в своих показаниях отметил, что к тому моменту «Роснефть» уже приобрела госпакет «Башнефти» и сделка была одобрена правительством. Министр «попросил
После чего, утверждает Сечин, он переспросил Улюкаева, каким образом понимать его просьбу о «благодарности».
«Улюкаев А. В. жестом в виде двух пальцев показал размер требуемого им вознаграждения, уточнив устно, что данный жест соответствует 2 млн долларов США, — рассказал Сечин на допросе. — Об указанном предложении Улюкаева А. В. я пообещал подумать».
Этого разговора, следует из показаний Сечина, больше никто не слышал. «Факт данной встречи с Улюкаевым А. В., но не содержание состоявшегося разговора» могут подтвердить сотрудники службы безопасности ПАО «НК «Роснефть», заявил он в ходе допроса.
Свидетели обвинения, допрошенные в суде, также говорили, что не слышали такой беседы. Корреспондент издания «Лайф» Александр Юнашев и менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин говорили, что видели Сечина, Улюкаева, а также главу ВТБ Андрея Костина за игрой в бильярд в перерыве между мероприятиями саммита, но не расслышали разговора.
Сам бывший министр утверждал, что денег он не просил, а ФСБ организовала против него провокацию после заведомо ложного доноса Сечина. Еще на первом заседании суда в августе он назвал обвинения в вымогательстве ложными и абсурдными, «особенно, если иметь в виду политический вес господина Сечина в российском политическом истеблишменте». Он пояснял, что его «вес» не эквивалентен «весу» главы «Роснефти».
Кто кому звонил накануне передачи денег
Вернувшись из командировки, Сечин рассказал о случившемся в Гоа руководителю службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову, и они вместе обратились в ФСБ.
На втором допросе Сечин описал утро оперативного эксперимента так: 14 ноября около полудня Улюкаев сам позвонил ему и попросил о встрече. Этот звонок глава госкомпании воспринял как «повторное требование взятки», следует из материалов допроса, свидетелем этого звонка был Феоктистов, который сидел в кабинете.
Сечин также сообщил следователю, что министр, узнав о его отъезде 15 ноября в командировку, не захотел переносить встречу и предложил встретиться в офисе «Роснефти» в тот же день.
Телефонные переговоры главы «Роснефти» и чиновника прослушивала и записывала ФСБ — расшифровка беседы Сечина и Улюкаева перед встречей 14 ноября опровергает показания Сечина. Из нее следует, что это он позвонил Улюкаеву, сам попросил о встрече и долго уговаривал приехать в офис компании именно к 17 часам.
«Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в “Роснефть”, где передал мне деньги», — говорил ранее в суде и сам
Ирина Дютина, которая работала помощницей Улюкаева в ноябре прошлого года, также говорила в суде, что министру звонила секретарь «Роснефти», а не наоборот.
Как Сечин и Улюкаев договаривались о встрече
Сечин: У меня только просьба одна — если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что тут, может быть… Ну, покажу вообще. И вообще на компанию посмотреть.
Улюкаев: Да, с удовольствием посмотрю на компанию. А чего же.
(…).
Сечин: В 17 вот.
Улюкаев: Сейчас секундочку. Нет,
Сечин: Давай.
Улюкаев: Да, потому что у меня в 16 начнется.
Сечин: Во сколько? В 18?
Улюкаев: Сейчас 17, давай в 18?
Сечин: Пораньше бы немножко. Пораньше.
Улюкаев: В 17:30?
Сечин: Ну давай в 17.
Улюкаев: А?
Сечин: В 17 сможешь?
Улюкаев (вздыхает): Да у меня тут в том числе и ваши,
Сечин: В 17? Спасибо большое.
(Расшифровка «Медиазоны»).
Пакет в сумке или сумка в пакете
В тот же день оперуполномоченный ФСБ передал Сечину 2 млн долларов наличными в офисе «Роснефти». Глава компании в своих показаниях не уточнил, было это сделано до звонка Улюкаеву или после. Но в допросе он сначала упоминает деньги, а потом звонок.
Кто предоставил для эксперимента 2 млн долларов, Сечин не уточнил. Он рассказал лишь, что «вопросом подыскания» денег вместе с ФСБ занимался Феоктистов.
2 млн долларов в купюрах по 100, обработанные спецраствором, положили в сумку, а сумку поместили «в тканевый пакет красного цвета», утверждал Сечин на допросе.
Ключ от сумки положили в конверт. «Как мне объяснили сотрудники ФСБ, подобный способ упаковки сумки с деньгами и ключа применялся с целью исключения преждевременного контакта
Адвокат Улюкаева Даредждан Квеидзе ранее отмечала, что деньги находились в сумке «в закамуфлированном виде»: сначала купюры завернули в тканевый пакет, а затем пакет положили в сумку. Таким образом, подчеркивала защита министра, даже открыв сумку, Улюкаев не смог бы понять, что именно там внутри.
Впрочем, сумку министр так и не открыл.
Сечин и Улюкаев плохо поняли друг друга
Сечин и Улюкаев встречались у «персонального гаражного подъезда» главы «Роснефти», рассказывал руководитель компании.
«Он был одет в темный костюм, верхняя теплая одежда на нем отсутствовала, в связи с чем я предложил ему куртку, — рассказал на втором допросе Сечин. — Тот отказался, сославшись на привычку перемещаться на короткие расстояния без куртки».
Дальше, по словам главы «Роснефти», министр подошел к нему и к месту, где стояла сумка с деньгами. «Между нами состоялся короткий разговор, в котором я сообщил Улюкаеву А. В., что “объем собрали”, таким образом обозначая взятку», — заявил следователю Сечин.
Улюкаев «никаких вопросов» ему не задавал, и «удивления относительно получения от меня тяжелой сумки с деньгами не высказывал». «О содержимом сумки и необходимости ключа к ней не интересовался, что однозначно указывало на его полную осведомленность о цели визита в “Роснефть” и содержимом сумки», — сказал Сечин.
Диалог, который состоялся на парковке между Сечиным и Улюкаевым, был дословно зачитан в суде: Сечин все время эксперимента носил на себе прослушивающую аппаратуру.
Защита Улюкаева заказала
«У Улюкаева реакция — “Да?” — удивленная, он не совсем понимает, что происходит», — отметила она, выступая на заседании суда на этой неделе, 21 ноября.
Сечин сказал следователю, что его фразой «считай задание выполнено» он сообщил Улюкаеву, что деньги передаются и собирались в «Роснефти» «исключительно по просьбе и в интересах» министра. По мнению Галяшиной, эта фраза напротив означает, что есть еще некое незаконченное задание.
Судя по записям разговора у «Роснефти», ничего о взятке, деньгах, «Башнефти» или о сумке министр и глава компании не говорили. Сечин вручил ключ от сумки Улюкаеву со словами «так, вот ключ на всякий пожарный». Галяшина же утверждает, что сказанная Сечиным фраза «забирай, клади» (вероятно, речь идет о сумке) побудила министра взять саквояж и «пойти чайку попить», как предлагал глава компании.
Леонтьев на вопросы
«Можно было бы с большим вниманием отнестись к деталям происшествия, если бы люди интересовались содержанием процесса, а не идиотской охотой на Сечина с помощью бессмысленных повесток, а также корзинками с колбасой и прочим», — добавил Леонтьев.
Следующее заседание по делу Улюкаева состоится 27 ноября. Суду осталось допросить только Улюкаева и Сечина. Адвокат Сечина Николай Клен на этой неделе сообщил суду, что глава «Роснефти», скорее всего, не сможет явиться на заседания до конца года
«Сечин Игорь Иванович считает, что в суде могут быть оглашены данные им ранее показания, он поддерживает их и подтверждает», — зачитала заявление адвоката судья Лариса Семенова.
Дело Улюкаева
Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года у офиса «Роснефти » в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов. На руках
По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».
Улюкаеву предъявлено обвинение по статье Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину бывший министр не признает.
Сергей Горяшко.
Русская служба