Шесть человек задержаны после перестрелки в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Шесть человек задержаны после перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана в четверг, в результате которой погибли два человека и двое пострадали. Всего в конфликте участвовали до 15 человек, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.