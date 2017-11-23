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22:04 (мск), источник: ТАСС

Шесть человек задержаны после перестрелки в Дагестане

В региональном управлении МВД агентству сообщили, что в конфликте участвовало до 15 человек.

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МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Шесть человек задержаны после перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана в четверг, в результате которой погибли два человека и двое пострадали. Всего в конфликте участвовали до 15 человек, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

«В конфликте участвовали до 15 человек, двое погибших, двое в больнице, шестеро задержанных», — сказал представитель ведомства.

В Магарамкентском районе республики в четверг произошла перестрелка. По данным Минздрава региона, в результате два человека погибли, еще двое получили ранения и находятся в больнице Дербента в состоянии средней тяжести. Среди убитых — местный депутат Эльдар Яралиев.

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