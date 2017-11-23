Был одет в черное. На ЕКАД большегруз насмерть сбил дальнобойщика, который вышел из машины поменять колесо
На 60 километре екатеринбургской кольцевой автодороги насмерть сбили водителя фуры.
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На 60 километре екатеринбургской кольцевой автодороги насмерть сбили водителя фуры.
Трагедия произошла около 18.00 23 ноября, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.
Водитель большегруза 1967 года рождения остановился поменять колесо на своем автомобиле, в этот момент его сбил «ДАФ» под управлением мужчины 1979 года рождения.
Как отметил водитель «ДАФ», погибший был одет во все черное и не был заметен на дороге.