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22:01 (мск), источник: Nakanune.ru

Был одет в черное. На ЕКАД большегруз насмерть сбил дальнобойщика, который вышел из машины поменять колесо

На 60 километре екатеринбургской кольцевой автодороги насмерть сбили водителя фуры.

Трагедия произошла около 18.00 23 ноября, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель большегруза 1967 года рождения остановился поменять колесо на своем автомобиле, в этот момент его сбил «ДАФ» под управлением мужчины 1979 года рождения.

Как отметил водитель «ДАФ», погибший был одет во все черное и не был заметен на дороге.

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