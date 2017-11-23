Был одет в черное. На ЕКАД большегруз насмерть сбил дальнобойщика, который вышел из машины поменять колесо

Водитель большегруза 1967 года рождения остановился поменять колесо на своем автомобиле, в этот момент его сбил «ДАФ» под управлением мужчины 1979 года рождения.

Как отметил водитель «ДАФ», погибший был одет во все черное и не был заметен на дороге.