Экс-вице-губернатору Кубани Юрию Гриценко на 2 месяца продлили домашний арест

Источник: Югополис

Адвокат Дмитрий Байков сообщил «Коммерсанту-Юг», что защита просила изменить экс-чиновнику меру пресечения на залог или подписку о невыезде, однако суд счел возможным лишь изменить условия содержания обвиняемого — теперь Юрию Гриценко разрешены ежедневные прогулки.

Как сообщал «Югополис», расследование в отношении Юрия Гриценко связано с использования бюджетных средств, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, бывший вице-губернатор подозревается в мошенничестве. По версии следствия, в 2010 году Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в пригороде Краснодара.

Позже к делу бывшего вице-губернатора Гриценко присоединили бывшего вице-мэра Краснодара Дину Бойченко. Ее подозревают в превышении полномочий. Претензии правоохранителей к Дине Бойченко связаны с приобретением женой бывшего вице-губернатора Юрия Гриценко Юлией муниципальной земли в поселке Березовом в пригороде Краснодара.