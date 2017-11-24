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09:33 (мск), источник: Югополис

Экс-вице-губернатору Кубани Юрию Гриценко на 2 месяца продлили домашний арест

Октябрьский суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и оставил под домашним арестом бывшего заместителя главы края Юрия Гриценко, обвиняемого в мошенничестве и превышении полномочий.

Источник: Югополис

Адвокат Дмитрий Байков сообщил «Коммерсанту-Юг», что защита просила изменить экс-чиновнику меру пресечения на залог или подписку о невыезде, однако суд счел возможным лишь изменить условия содержания обвиняемого — теперь Юрию Гриценко разрешены ежедневные прогулки.

Как сообщал «Югополис», расследование в отношении Юрия Гриценко связано с использования бюджетных средств, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, бывший вице-губернатор подозревается в мошенничестве. По версии следствия, в 2010 году Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в пригороде Краснодара.

Позже к делу бывшего вице-губернатора Гриценко присоединили бывшего вице-мэра Краснодара Дину Бойченко. Ее подозревают в превышении полномочий. Претензии правоохранителей к Дине Бойченко связаны с приобретением женой бывшего вице-губернатора Юрия Гриценко Юлией муниципальной земли в поселке Березовом в пригороде Краснодара.

Юрий Гриценко был назначен вице-губернатором Кубани по строительству, архитектуре, ГО и ЧС в октябре 2015 года, до этого он занимал кресло заместителя председателя городской Дума Краснодара. По данным СМИ, в 2016 году его считали одним из основных претендентов на должность мэра Краснодара.

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