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03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вирус чумы свиней обнаружили в Приморье

Специалисты предупреждают о возможном распространении возбудителя по всему краю.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 ноября, PrimaMedia.

Вирус классической чумы свиней нашли специалисты Россельхознадзора у трупа дикого кабана в Уссурийске. Эксперты бьют тревогу, так как возбудитель заболевания может распространиться по краю, что повлечет большой экономический ущерб для фермеров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

«Ввиду разнообразия путей распространения и высокой устойчивости возбудителя во внешней среде не исключена возможность дальнейшего распространения возбудителя классической чумы свиней. Вышеуказанная болезнь может привести к возникновению и дальнейшему распространению заболевания диких кабанов и домашних свиней по территории Приморского края и за его пределами, большому экономическому ущербу, связанному с гибелью животных (свиней, диких кабанов) и проведением мероприятий по ликвидации заболевания», — отмечается в сообщении ведомства.

Россельхознадзор просит приморцев в случае обнаружения трупов диких кабанов или гибели домашних свиней сообщать об этом ветеринарную службу субъекта или в краевое управление ведомства по телефону 8 (4232) 96−47−60.

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