Вирус чумы свиней обнаружили в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 ноября, PrimaMedia.

Вирус классической чумы свиней нашли специалисты Россельхознадзора у трупа дикого кабана в Уссурийске. Эксперты бьют тревогу, так как возбудитель заболевания может распространиться по краю, что повлечет большой экономический ущерб для фермеров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

«Ввиду разнообразия путей распространения и высокой устойчивости возбудителя во внешней среде не исключена возможность дальнейшего распространения возбудителя классической чумы свиней. Вышеуказанная болезнь может привести к возникновению и дальнейшему распространению заболевания диких кабанов и домашних свиней по территории Приморского края и за его пределами, большому экономическому ущербу, связанному с гибелью животных (свиней, диких кабанов) и проведением мероприятий по ликвидации заболевания», — отмечается в сообщении ведомства.