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03:18 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке охранник-стажер украл из охраняемого им офиса почти 2 млн рублей

В Ленинском районе Владивостоке закончено расследование уголовного дела о крупной краже.

В Ленинском районе Владивостоке закончено расследование уголовного дела о крупной краже.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина — стажер охранного агентства — находился в одном из офисов города Владивостока. Во время вечернего обхода по кабинетам мужчина из любопытства заглянул в выдвижной ящик стола. Там он увидел пакет с четырьмя пачками пятитысячных купюр. Обвиняемый забрал деньги, покинул пост охраны и скрылся.

Владелец компании, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 1 миллион 880 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина скрывался в квартире сестры в городе Находке. В отделе полиции он дал признательные показания. Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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