Во Владивостоке охранник-стажер украл из охраняемого им офиса почти 2 млн рублей

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина — стажер охранного агентства — находился в одном из офисов города Владивостока. Во время вечернего обхода по кабинетам мужчина из любопытства заглянул в выдвижной ящик стола. Там он увидел пакет с четырьмя пачками пятитысячных купюр. Обвиняемый забрал деньги, покинул пост охраны и скрылся.