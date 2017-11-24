Во Владивостоке охранник-стажер украл из охраняемого им офиса почти 2 млн рублей
В Ленинском районе Владивостоке закончено расследование уголовного дела о крупной краже.
В Ленинском районе Владивостоке закончено расследование уголовного дела о крупной краже.
В Ленинском районе Владивостоке закончено расследование уголовного дела о крупной краже.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина — стажер охранного агентства — находился в одном из офисов города Владивостока. Во время вечернего обхода по кабинетам мужчина из любопытства заглянул в выдвижной ящик стола. Там он увидел пакет с четырьмя пачками пятитысячных купюр. Обвиняемый забрал деньги, покинул пост охраны и скрылся.
Владелец компании, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 1 миллион 880 тысяч рублей.
В ходе